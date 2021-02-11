Лукашенко заявил, что для России смертельно опасно потерять Белоруссию

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что потеря Белоруссии для России несет смертельную опасность.

Глава государства заявил, что военная доктрина Минска носит исключительно оборонительный характер, страна сможет защитить себя гораздо меньшими ресурсами. "Подтверждаю это еще и с помощью нашей России, потому что потерять Беларусь для России смертельно опасно", - сказал Лукашенко в четверг, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании.

"Исхожу из того, что и для России Беларусь будет оставаться абсолютным приоритетом. Уверен, что и с ее стороны будет честное понимание наших стремлений к сотрудничеству с другими странами, - указал президент. - При этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия".

Ранее в четверг Лукашенко заявил, что российско-белорусское единство является залогом мирного и стабильного будущего региона.