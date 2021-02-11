Лукашенко заявил, что пора пересмотреть концепцию национальной безопасности Белоруссии

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости укрепить силовой блок и пересмотреть концепцию национальной безопасности республики с учетом информационных угроз.

Выступая в четверг на открытии Всебелорусского народного собрания, Лукашенко отверг предложения оппозиции о реформе системы органов безопасности, предусматривающую сокращение МВД, ликвидацию КГБ и Внутренних войск. "Несмотря на эти предложения, мы будем и впредь укреплять наш силовой блок соразмерно новым вызовам и угрозам", - сказал белорусский президент.

"Исходя из тех событий, которые происходят у нас здесь, в регионе, и в мире, видимо, настало время обновить концепцию национальной безопасности", - сказал Лукашенко. Он добавил, что в непосредственной близости от границ Белоруссии создана инфраструктура, включающая кибервойска и сеть киберцентров блока НАТО. "Нет сомнений, что из всех рисков национальной безопасности безопасность информационная становится самой серьезной", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия не может и не будет инвестировать в оборону и безопасность столько, сколько вкладывают Польша и Германия. Однако он заверил, что стране хватит средств, чтобы защитить себя, потому что ее военная доктрина носит исключительно оборонительный характер, а оружие для атаки и нападения гораздо дороже, чем для обороны. Лукашенко выразил уверенность в том, что Белоруссия меньшими ресурсами, с помощью России, сможет себя защитить.

Президент Лукашенко добавил, что Белоруссия будет развивать собственный военно-промышленный комплекс. "Мы последовательно развиваем компетенции, в которых можем преуспевать, обеспечивая собственную безопасность и экспорт продукции ВПК. Более того, по ряду позиций мы способны успешно конкурировать на международных рынках даже с признанными лидерами оборонной промышленности. А это миллиарды долларов для развития одного из самых высокотехнологичных национальных производственных кластеров", - сказал он.

В Беларуси производится специальная оптика для космоса, с нуля развивается ракетостроительная школа, добавил Лукашенко. "Когда мы это начинали, совсем недавно, мы не имели специалистов. Но, напрягаясь, объединившись, собрав все по крупицам и с помощью наших друзей мы создали свою белорусскую ракету, которая так будоражит умы и сердца многих зарубежных политиков и военных. И этим путем мы будем идти", - добавил глава белорусского государства.