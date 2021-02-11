Лукашенко: диалог Белоруссии и КНР стал важной причиной атаки Запада на Минск в 2020 году

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Взаимодействие Минска с Пекином стало одной из причин атаки Запада на Белоруссию, совершенной в конце прошлого года. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, выступая в четверг на открытии Всебелорусского народного собрания.

"Наше геостратегическое сотрудничество с Китаем стало одной из причин атаки Запада на Беларусь в конце прошлого года. Но нас это остановить не должно, - подчеркнул он. - Мне в глаза было сказано: "Вы уходите от Китая. Китая не должно быть в центре Европы". На что я им ответил: "Когда ЕС и США атаковали нас и экономику Беларуси раньше, лет пять-шесть тому назад, масштабными санкциями, Китай безоговорочно нас поддержал. В то время он открыл свою дверь для нас, и мы в нее вошли".

По словам Лукашенко, Белоруссия не может закрыть Китаю "единственный путь в Европу, эту форточку через Беларусь". "Мы не можем на это пойти, потому что мы люди благодарные и помним, что было тогда", - добавил он.

Как отметил президент республики, ориентиры развития Белоруссии и Китая "во многом совпадают", что является основой для дальнейшего укрепления связей двух стран. "КНР оказывает реальное содействие нашей стране в строительстве жилья за их счет, знаковых объектов социальной инфраструктуры", - обратил внимание Лукашенко, заявив о необходимости расширения присутствия китайских компаний в стране.