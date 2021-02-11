Суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета от 2016 года о переименовании ряда улиц, в частности Московский проспект тогда получил имя одного из идеологов украинского национализма, нацистского пособника Степана Бандеры.

"Признать незаконным и отменить решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 года <...> "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", - говорится в решении суда по иску общественной организации "Общественный контроль и порядок".

В обосновании решения суд указал, кроме прочего, что процедура голосования в Киевсовете вызывает сомнения, она прошла без предварительного общественного обсуждения и с рядом других нарушений. Решение касается Московского проспекта, а также улиц Кутузова, Суворова и переулка Кутузова. В частности, улица Суворова вновь получает свое название после того, как была переименована в улицу Михаила Омельяновича-Павленко. Как напомнил в четверг, комментируя решение суда, глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook, Омельянович-Павленко в годы Великой Отечественной войны был "нацистским коллаборантом и организатором дивизии СС "Галичина".

С мая 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает переименование топографических объектов, чьи названия напоминают о советском прошлом. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

На практике власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но также от всего, что напоминает о вековых связях с Россией. В 2015 году Горсовет Киева переименовал улицу Панфиловцев, где расположен консульский отдел посольства РФ, в улицу Добровольческих батальонов. Через год Московская площадь получила название Демеевской, а проспект Воссоединения - проспекта Соборности, Московский проспект в Киеве стал проспектом Бандеры, а проспект, названный в честь генерала Николая Ватутина, который командовал операций по освобождению Киева от немецко-фашистских захватчиков, получил имя главаря Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации. С конца 2014 года только в Киеве переименовано около 200 улиц, площадей, бульваров, переулков и проспектов.