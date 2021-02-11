Турок, взявший на себя вину за гибель летчика Олега Пешкова, вышел на свободу

АНКАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Гражданин Турции Алпарслан Челик, взявший на себя вину за гибель российского летчика Олега Пешкова, вышел на свободу после того, как отбыл тюремный срок за незаконное владение оружием. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС его адвокат Мурат Устюндаг.

"Да, Челик вышел из тюрьмы", - сказал юрист.

24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский Су-24 на территории Сирии, российский летчик Олег Пешков был убит.

25 ноября 2015 года СМИ распространили видеоролик с признанием Челика в убийстве российского летчика. Предположительно, Челик был одним из командиров турецкой радикальной группировки "Серые волки", помогавшей сирийским бандформированиям в провинции Латакия. 30 марта 2016 года в городе Измир Челика арестовали по обвинению в незаконном ношении и хранении боевого оружия. После помещения под стражу он заявил, что лично не причастен к стрельбе по россиянину и не отдавал подобного приказа, а взял на себя ответственность, поскольку являлся командиром подразделения боевиков, члены которого открыли огонь.

25 ноября 2015 года указом президента РФ Владимира Путина подполковнику Олегу Пешкову посмертно присвоили почетное звание Героя Российской Федерации.