{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Турции призвал США не вмешиваться во внутренние дела республики

Официальный представитель ведомства Хами Аксой заявил, что Анкара ответила на заявление Госдепа с призывом освободить правозащитника Османа Кавалу еще 28 июля 2020 года

АНКАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой призвал в четверг США не вмешиваться во внутренние дела республики и не обсуждать вердикты турецких судебных инстанций.

"Мы ответили на заявление Госдепартамента США с призывом освободить [правозащитника] Османа Кавалу еще 28 июля 2020 года, - отмечается в распространенном коммюнике. - Турция является правовым государством. Ни одно государство не может выдавать приказы турецким судам о судебных процессах".

Кавала был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за "попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство". Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале предыдущего года стамбульский суд принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.

Теги
СШАТурция
Лукашенко заявил, что для России смертельно опасно потерять Белоруссию
Президент Белоруссии подчеркнул, что военная доктрина Минска носит исключительно оборонительный характер и страна сможет защитить себя гораздо меньшими ресурсами
Читать полностью