Партия социалистов Молдавии предложит кандидатом в премьеры экс-главу Минфина Дурлештяну

КИШИНЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон предложил выдвинуть новым кандидатом в премьеры бывшего министра финансов Мариану Дурлештяну вместо выдвинутой президентом Майей Санду Натальи Гаврилицы.

"Решение социалистов - мы не будем голосовать за фейковое правительство Гаврилицы. В связи с критической ситуацией, в которую толкнула страну Санду и безответственные политики, мы приняли решение выдвинуть настоящую кандидатуру на пост премьер-министра, которую мы сегодня представим президенту [страны] - бывший министр финансов Мариана Дурлештяну. Этот кандидат возглавит переходное правительство, которое будет управлять кризисной ситуацией до проведения досрочных выборов в парламент", - заявил он на брифинге в четверг, на котором подверг резкой критике программу и состав кабинета, которую представила Гаврилица.