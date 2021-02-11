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Sky: колонна с иранским оружием подверглась авиаударам поблизости от границы Сирии и Ирака

По данным телеканала, атака была предпринята, предположительно, израильскими ВВС

БЕЙРУТ, 11 февраля. /ТАСС/. Несколько ракетных ударов было нанесено в четверг по колонне с иранским оружием на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, атака была предпринята, предположительно, израильскими ВВС вскоре после того, как караван пересек сирийско-иракскую границу. Данных о потерях и последствиях налета не приводится.

13 января израильские самолеты атаковали восточные районы Сирии, в частности военные позиции и оружейные склады в окрестностях городов Дейр-эз-Зор и Абу-Кемаль возле границы с Ираком. По сведениям телеканала Sky News Arabia, в результате этого нападения погибли не менее 57 сирийских военнослужащих и бойцов проиранских шиитских формирований, воюющих на стороне Дамаска.

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