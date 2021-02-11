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Проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года

Проект нового основного закона будет готов в течение года, сообщил президент республики Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева на первом плане) Павел Орловский/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева на первом плане)
© Павел Орловский/БелТА/ТАСС

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Проект новой конституции Белоруссии будет готов в течение нынешнего года, а в начале следующего - вынесен на всенародное обсуждение. Об этом заявил в четверг на Всебелорусском народном собрании президент страны Александр Лукашенко.

"В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум, - я думаю, мы справимся, - мы внесем его на всенародное голосование, на референдум", - сказал белорусский лидер. 

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