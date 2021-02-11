МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой.

"Я за конституционную реформу. Но твердо убежден, что наша страна должна оставаться президентской республикой", - сказал он, выступая в четверг на Всебелорусском народном собрании.

Лукашенко пообещал провести в стране конституционную реформу "честно и справедливо", но при этом предупредил, что "не позволит сломать страну". "Обещаю вам, что все будет честно и справедливо, - заявил он. - Не упрекайте меня, что я буду делать что-то под себя. Мне это не надо, на тот свет я это не заберу, как говорят в народе. Моя главная задача, главный акцент на этом этапе - сделать справедливо. Но помните только одно: я не позволю сломать свою страну".

Лукашенко отметил, что новые "честные и открытые" президентские выборы пройдут тогда, когда будут готовы все необходимые для этого юридические документы.