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Лукашенко назвал условия своего ухода с поста президента

В их число вошли порядок, отсутствие протестов, а также гарантии безопасности для сторонников действующего лидера страны
© Павел Орловский/БелТА/ТАСС

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал порядок, отсутствие протестов, а также гарантии безопасности для своих сторонников условием ухода из власти. Такую позицию он изложил в четверг на проходящем в Минске Всебелорусском народном собрании.

"Главное мое условие исхода из власти - в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Это главное условие. Второе условие - если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас - из сторонников нынешнего президента - упасть не может", - заявил Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что Всенародное собрание должно быть стабилизатором в переходный период в Белоруссии.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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