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Bloomberg: ЕС начал обсуждение новых антироссийских санкций из-за ситуации с Навальным

По информации агентства, в заседании, которое прошло 10 февраля, участвовали послы стран ЕС в Брюсселе
Алексей Навальный Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Алексей Навальный
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 11 февраля. Евросоюз приступил к обсуждению новых санкций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на двух европейских дипломатов.

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По их информации, в заседании, которое прошло в среду, участвовали послы стран ЕС в Брюсселе. Ни одно государство - член сообщества не высказало возражений против введения новых санкций в отношении России, отметил один из дипломатов.

Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде крупных городов России 23 и 31 января. Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

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