Британия рассматривает возможность ввести санкции против организаторов переворота в Мьянме

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Великобритании приветствуют решение США ввести санкции в отношении участников военного переворота в Мьянме и рассматривают возможность принять аналогичные меры. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Международное сообщество не примет переворот в Мьянме. Мы будем привлекать виновных к ответственности. Великобритания приветствует шаги президента США [Джо Байдена], которые посылают четкий сигнал военному режиму", - отметил глава внешнеполитического ведомства в Twitter. Рааб добавил, что "Великобритания в срочном порядке рассматривает возможность дальнейших мер в рамках собственных санкционных режимов".

На прошлой неделе власти Великобритании заявили, что проведут пересмотр объемов помощи, оказываемой Мьянме, и не исключили ее приостановки после совершенного в стране государственного переворота.

Во вторник Байден объявил о введении вашингтонской администрацией адресных санкций в отношении участников военного переворота, а также блокировке им доступа к находящимся в Соединенных Штатах средствам их страны в размере $1 млрд. По словам Байдена, "первый круг" лиц, в отношении которых будут введены эти ограничения, власти США определят уже на текущей неделе.