Минск направил в Ригу запрос на выдачу Валерия Цепкало

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Белорусская сторона направила в Латвию официальный запрос на выдачу бывшего претендента на пост президента Валерия Цепкало. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель Следственного комитета (СК) Белоруссии Иван Носкевич.

"Все документы отправлены в установленном порядке через Генеральную прокуратуру. Мы ждем ответа как от польской стороны [в отношении выдачи основателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA], так и от латвийской в отношении тех фигурантов, по которым мы направляли [запросы]", - отметил он.

Ранее телеканал "Беларусь-1" сообщил, что Цепкало обвиняется по ряду коррупционных преступлений и в получении взяток в особо крупном размере. Цепкало, которому Центризбирком Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты, уехал из Белоруссии в конце июля прошлого года с двумя детьми из-за поступившей, по его словам, информации о готовящемся задержании. Вначале он был в России, затем перебрался на Украину. В середине августа вслед за Цепкало из Белоруссии в Москву, а затем на Украину уехала его супруга, которая активно участвовала в избирательной кампании другого кандидата в президенты Светланы Тихановской. Далее они отправились в Польшу, а в настоящее время семья Цепкало проживает в Латвии.

Ранее Следственный комитет Белоруссии направил документы на экстрадицию из Польши основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича.