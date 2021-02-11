Генпрокуратура Молдавии извинилась за необоснованное преследование экс-посла в РФ Пасата

КИШИНЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Молдавии принесла официальные извинения бывшему послу в России, экс-советнику главы РАО ЕЭС Валерию Пасату за то, что он был незаконно привлечен к уголовной ответственности и осужден. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"По просьбе бывшего дипломата и министра, действующего члена Академии наук Молдовы Валерия Пасата, учитывая безапелляционный характер оправдательных судебных решений, Генеральная прокуратура оглашает ранее принесенные официальные извинения от имени государства за незаконное преследование", - говорится в опубликованном заявлении.

В 2005 году Пасат был арестован и осужден по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями на посту главы Минобороны Молдавии. Однако затем, он был полностью оправдан, а Европейский суд по правам человека обязал молдавское правительство выплатить ему компенсацию за понесенный моральный ущерб.

Позже Генпрокуратура Молдавии также возбудила против Пасата новые дела по статьям - "Захват государственной власти" и "Подготовка умышленного убийства". Его обвинили в попытке организовать с участием России государственный переворот в ходе парламентских выборов 2005 года и убийстве политика Юрия Рошки, занимавшего тогда пост вице-председателя парламента республики. Однако и на этот раз он был полностью оправдан.

Сам Пасат неоднократно объяснял свой арест и возбужденные против него уголовных дел в Молдавии расправой властей за сотрудничество на парламентских выборах в 2005 году с оппозицией, которая выступала против правящей Партии коммунистов Республики Молдова и ее лидера Владимира Воронина, занимавшего в то время пост президента страны.

Это произошло в период, когда после отказа лидера Молдавии подписать план приднестровского урегулирования, подготовленный Кишиневом и Тирасполем при посредничестве первого заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, отношения между двумя странами охладели. Пасат, который в начале девяностых был послом Молдавии в России, резко критиковал действия Воронина, которые привели к напряженности в отношениях двух стран.