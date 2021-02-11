Финляндия ограничит время ночной работы трех пунктов пропуска на границе с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 11 февраля. /ТАСС/. Финляндия с 19 февраля ограничит время ночной работы трех пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом сообщило в четверг МВД страны.

"С 19 февраля время работы ночью пунктов пропуска "Ниирала", "Нуйямаа" и "Ваалимаа" будет ограничено. Ограничения не коснутся грузового сообщения, а также абсолютно необходимых и срочных пассажирских поездок", - говорится в сообщении. Конкретные решения по времени их работы примет финская Погранохрана, заслушав местные органы здравоохранения.

Число пересечений границы в 2020 году на фоне пандемии составило около 25% от уровня 2019 года. В 2020 году границу пересекали 2,4 млн раз, тогда как годом ранее этот показатель составлял почти 9,5 млн.

С 19 марта по 13 мая 2020 года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, число случаев заражения в которых не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

В настоящее время въезд в Финляндию из России разрешен для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы. Кроме того, с 1 октября въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено, однако между странами возобновлено авиасообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.