В парламенте Молдавии сформировано большинство для утверждения правительства

КИШИНЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Большинство для утверждения правительства Марианы Дурлештяну, которая была предложена на этот пост Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ), сформировано в молдавском парламенте. Об этом заявил в четверг на пленарном заседании глава фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулица.

"Сообщаю о формировании парламентского большинства депутатами 10-го созыва для поддержки кандидатуры Марианы Дурлештяну на пост премьер-министра Молдавии", - сказал он. По словам Фуркулицы, кроме депутатов ПСРМ, в него вошла фракция "Шор" и группа "Про Молдова". Подписи под документом поставили 54 из 101 депутата.

Перед этим парламент единогласно проголосовал против утверждения правительства, которое представила кандидат в премьеры Наталья Гаврилица, выдвинутая президентом Майей Санду. Сама Гаврилица в своем выступлении перед депутатами призвала их не поддерживать правительство, состав и программу которого она представила, и таким образом спровоцировать роспуск парламента. Со своей стороны, лидер социалистов Игорь Додон подверг критике представленный Гаврилицей кабинет и его программу и предложил выдвинуть кандидатом в премьеры экс-министра финансов Дурлештяну.

Молдавия - парламентская республика, где правительство утверждает большинством депутатов, но кандидатуру премьера предлагает президент после консультации с парламентскими фракциями. Реакция Санду на предложение Додона пока неизвестна, но несколько лет назад Конституционный суд выступил с пояснениями, что президент обязан выдвинуть кандидата в премьеры, которого предложит большинство депутатов.

В декабре 2020 года премьер Ион Кику, которого поддерживали социалисты, подал в отставку, чтобы дать возможность переформатировать правительство и организовать досрочные выборы, на чем настаивала оппозиция после победы Санду на президентских выборах. Однако парламент может быть распущен только в двух случаях: если депутаты дважды не смогут утвердить новое правительство или три месяца не будут выполнять законотворческие функции. Кандидатуру Гаврилицы отклонили, и теперь Санду должна выдвинуть еще одну кандидатуру. В случае повторного отказа глава республики вправе инициировать роспуск законодательного органа. Многие эксперты отмечают, что часть депутатов не желает досрочных выборов, так как могут не пройти в новый состав парламента.