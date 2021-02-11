Киев внес артистов "Хора Турецкого" в список лиц, которые угрожают безопасности Украины

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры Украины обновило список российских артистов, действия которых якобы создают угрозу национальной безопасности государства. В него попали пять участников "Хора Турецкого", а также два актера.

"Служба безопасности Украины предоставила министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении на сайте Минкультуры. В него попали артисты "Хора Турецкого" Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов, Михаил Кузнецов, а также актеры Евгения Лапова и Роман Курцын, сыгравшие главные роли в фильме "Крым".

Всего на данный момент в этом списке значатся имена 171 человека.

В конце января, среди прочих, этот перечень пополнили Игорь Саруханов, Денис Клявер, Марк Тишман, Алена Апина и другие российские артисты. До этого украинские власти запретили въезд в страну более чем 150 деятелям российской культуры, среди которых Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели и многие другие.

Черный список деятелей культуры, которые "создают угрозу нацбезопасности", Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. С тех пор он периодически пополняется. Внесение артистов в список украинского Минкультуры означает запрет на показ концертов, передач, фильмов и сериалов по украинскому телевидению с их участием, а также запрет въезда на Украину.