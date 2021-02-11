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Политический кризис в Мьянме
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Байден издал указ о блокировании собственности Мьянмы на территории США

Ситуация в Мьянме подрывает демократический переход и верховенство права, заявил президент Соединенных Штатов
Президент США Джо Байден EPA-EFE/Doug Mills/POOL
Описание
Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/Doug Mills/POOL

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о блокировании собственности Мьянмы на американской территории. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Белого дома.

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"Ситуация в Мьянме <...> подрывает демократический переход и верховенство права, представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в связи с этой угрозой, - отмечается в тексте. - Постановляю, что вся собственность и имущественные интересы, находящиеся на территории США или которые перейдут на территорию США, блокируются и не могут быть переданы, проданы, экспортированы, изъяты". Ограничения касаются лиц, несущих, по мнению Вашингтона, ответственность за "подрыв демократических процессов и институтов, нарушение прав человека".

Под рестрикции подпадают военные, представители служб безопасности, чиновники правительства по состоянию на 2 февраля и члены их семей, которых определят Минфин и Госдепартамент США. Кроме того, приостанавливается разрешение на въезд этих лиц в США за исключением случаев, когда это "не противоречит американским интересам".

Как заявил 10 февраля Джо Байден, американская администрация вводит адресные санкции в отношении участников военного переворота в Мьянме, а также блокирует им доступ к находящимся в Соединенных Штатах средствам их страны в размере $1 млрд.

Теги
СШАМьянмаБайден, Джозеф (Джо)Политический кризис в Мьянме
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