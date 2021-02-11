Замглавы Генштаба Белоруссии призвал закрепить в конституции выбор коллективной обороны

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Выбор коллективной обороны как стратегического ориентира необходимо закрепить в Конституции Белоруссии. Об этом заявил в четверг заместитель начальника Генштаба вооруженных сил республики Павел Муравейко, выступая на Всебелорусском народном собрании.

"Нарастание военной активности у наших границ, двойные стандарты, беспрецедентное давление и санкции объективно ставят препятствия на нашем стремлении к нейтралитету, которое закреплено в 18-й статье нашей конституции", - сказал он. "Сегодня условия, обеспечивающие нейтральный статус нашей страны, пока не созданы. До их достижения выбор коллективной обороны в качестве стратегического ориентира является необходимым и требует закрепления в конституции", - считает замглавы Генштаба.

"Это заложит крепкий правовой фундамент для долгосрочных и эффективных проектов по обеспечению безопасности страны, придаст импульс в сотрудничестве с дружественными странами", - отметил он.

Замначальника Генштаба ВС добавил, что в современном мире обеспечить свою военную безопасность в одиночку не могут даже геополитические гиганты, поэтому Белоруссия, не имея пока нейтрального статуса, делает ставку на коллективную оборону, активно продвигает мирные инициативы во всех межгосударственных объединениях и союзах.

"Отдельные соседние с нами страны становятся инструментами реализации стратегических интересов своих заокеанских патронов, попутно пытаясь решить национальные проблемы за счет белорусов", - сказал Муравейко. Он добавил, что растут и иные военные угрозы, такие как международный терроризм, развитие наемничества в лице частных военных компаний, информационные операции. Эти и другие процессы являются сигналом пересмотреть концепцию национальной безопасности Белоруссии, положения которой были приняты десять лет назад и выполнили свою функцию, заявил белорусский военачальник.

"События прошедшего года проверили на прочность нашу военную доктрину. Заложенные в ее основу подходы по локализации военных угроз, порождаемых цветными революциями, позволили не допустить гражданской войны в стране", - считает Муравейко.