СМИ: Хафтар поддержал избранные Президентский совет и правительство Ливии

ТАСС, 11 февраля. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар выразил поддержку новым Президентскому совету и единому правительству Ливии. Об этом в четверг сообщил ливийский новостной портал Al-Marsad.

По его информации, Хафтар встретился с прибывшим в ливийский город Бенгази новым главой Президентского совета Мухаммедом аль-Манафи и "заверил его в поддержке вооруженными силами новой власти и объединения государственных институтов в преддверии декабрьских выборов".

Несколько часов назад глава Президентского совета Ливии, штаб-квартира которого находится в ливийской столице Триполи, впервые направился с рабочей поездкой в Бенгази, расположенный на востоке страны. Аль-Манафи написал в Twitter, что начинает поездку для объединения государства. "Наша цель - единство нации, истинное примирение, а также взаимодействие со всеми гражданами страны", - отметил он.

В Ливии продолжительное время параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны.

В конце прошлой недели Форум ливийского политического диалога, работавший в Швейцарии с 1 по 5 февраля, избрал премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета во главе с аль-Манафи, главной задачей которых будет проведение 24 декабря этого года общенациональных выборов на всей территории страны.