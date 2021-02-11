Spiegel: в Германии и Дании задержали трех сирийцев по подозрению в подготовке теракта

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии и Дании, по всей видимости, сумели предотвратить террористический акт в Европе. Как сообщило в четверг издание Der Spiegel, полицейские двух стран задержали трех сирийцев и конфисковали у них химикаты, которые могли быть использованы для изготовления взрывчатки.

В ФРГ расследование ведет генеральная прокуратура Наумбурга. Сирийцы, а речь идет о трех братьях, подозреваются в подготовке тяжкого преступления, представляющего угрозу госбезопасности. У них, помимо химикатов, были обнаружены пропагандистские материалы, восхваляющие террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

На прошлой неделе германское Ведомство по уголовным делам получило информацию о том, что проживающий в Дании 33-летний сириец заказал в интернете у одного из торговцев в Польше 5 кг серы и 5 кг алюминиевого порошка. В качестве пункта доставки он указал адрес своего 36-летнего брата из немецкого города Дессау-Рослау (федеральная земля Саксония-Анхальт). Во время обысков в ФРГ полицейские не нашли химикатов, но обнаружили килограммы пиротехники, фитили и флаг ИГ.

В то же время самому сирийцу удалось бежать, но он был задержан уже со своим братом в Дании. Там же были найдены и химикаты. В минувшие выходные дни полиция схватила в немецком Дитценбахе (федеральная земля Гессен) и третьего брата. Где конкретно планировался теракт, пока не известно.