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СМИ: в Афганистане пять человек погибли при атаке на автомобили миссии ООН

Как передает телеканал Ariana News, водитель одной из машин был убит

ТАСС, 11 февраля. Вооруженное нападение на два автомобиля, принадлежащих миссии ООН в Афганистане, совершено в четверг на трассе, соединяющей Кабул и город Джелалабад. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники в местной полиции.

По их информации, водитель одной из машин был убит, управляемое им транспортное средство упало в реку. В результате инцидента, согласно последним данным, погибли пять человек.

Телеканал не уточняет, кем являлись погибшие - сотрудниками ООН или охранниками при миссии.

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Афганистан
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