Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетил позиции войск, которые находятся непосредственно у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в зоне проведения операции объединенных сил (зона силовой операции в регионе - прим. ТАСС). Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими", - говорится в сообщении.

Находясь на позициях армии, Зеленский заявил о необходимости ротации старших офицеров. "Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с главнокомандующим вооруженных сил Русланом Хомчаком о том, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава, чтобы они постоянно посещали наших ребят на передовой", - отметил он.

Ранее в четверг офис Зеленского проинформировал, что президент прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Вместе с ним в регион отправились послы стран "Большой семерки" на Украине.