Zeit: полиция ФРГ в 2019 году предотвратила выезд на Украину 12 правых радикалов

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Федеральная полиция ФРГ в 2019 году воспрепятствовала выезду на Украину как минимум 12 предполагаемых правых экстремистов из Германии. Об этом говорится в ответе кабмина на запрос фракции Левой партии в Бундестаге, выдержки из которого в четверг приводит газета Die Zeit.

По данным издания, из тех радикалов, которые стремились попасть в бывшую советскую республику, было несколько членов ультраправой группировки "Третий путь". Кроме того, федеральная полиция не допустила выезд на Украину ранее судимого неонациста из Тюрингии, пишет газета. Его имя не называется.

В январе прошлого года правительство ФРГ заявило, что располагает данными о единичных случаях контактов радикалов из Германии с правоэкстремистскими группировками на Украине. "До сих пор не было известно о деятельности, за которую предусматривалось бы уголовное преследование, или о действительном участии немецких граждан в боевых действиях на Украине", - утверждали тогда в кабмине ФРГ. В октябре прошлого года Берлин официально сообщил о двух немцах, которые были убиты в 2015 году во время конфликта в Донбассе.

Фракция Левой партии в запросе интересовалась некоей организацией "Источник силы", которая предположительно была основана в 2018 году членами радикальной организации "Азов" и немецкими правыми экстремистами. Ее заявленной целью якобы является посредничество в организации отдыха в Германии, пишет Die Zeit. По данным издания, штаб-квартира организации находится в саксонском городе Пирна - в здании, где располагается местное бюро правоэкстремистской Национал-демократической партии Германии.