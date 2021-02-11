Президент Молдавии повторно выдвинула кандидатом в премьеры Наталью Гаврилицу

КИШИНЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду повторно выдвинула кандидатом в премьер-министры Наталью Гаврилицу.

"Я приняла решение выдвинуть кандидатом в премьеры госпожу Наталью Гаврилицу, которая должна подготовить и представить парламенту состав и программу нового правительства", - сказала Санду на состоявшемся в четверг вечером брифинге. Она подчеркнула, что приняла такое решение после того, как ознакомилась с письмом, которое подписали 54 из 101 депутата, в поддержку кандидатуры Марианы Дурлештяну на пост главы кабинета.

"В этом письме мы обнаружили подписи сомнительных лиц, в отношении которых есть подозрения, что они выражали свое мнение несвободно. Среди них есть персоны, вовлеченные в кражу миллиарда из банков страны, депутаты, которые множество раз меняли партийную принадлежность, подозреваемые в коррупции и внешнем давлении", - сказала Санду. Ранее парламент единогласно отклонил состав правительства, представленный Гаврилицей.