В ОБСЕ заявили, что конфликт в Донбассе в 2020 году унес жизни 32 мирных жителей

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. Конфликт в Донбассе в 2020 году привел к гибели 32 мирных жителей, свыше 100 получили ранения. Об этом заявил в четверг председатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшар Халит Чевик, выступая на проходящем по российской инициативе заседании Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания минских соглашений.

"Согласно информации, подтвержденной СММ ОБСЕ, 24 гражданских лица погибли и 107 получили ранения в результате действий, связанных с продолжением конфликта, в 2020. Из них восемь погибли и 32 были ранены после дополнительных мер по поддержанию перемирия в конце июля", - сказал он.

При этом Чевик указал, что дополнительные меры по прекращению огня в середине года все же имели значительный эффект на ситуацию в районе линии соприкосновения. "64 случая, когда были зафиксированы смерть или ранение гражданских лиц, связаны с обстрелами из легкого стрелкового оружия или артиллерии. Но только три из них имели место после дополнительных мер по укреплению режима прекращения огня", - добавил он, отметив, что многие мирные жители региона гибнут или получают ранения из-за мин и призвал нарастить усилия по их ликвидации.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь при наступательных действиях допускается только в случае прямого приказа командования.