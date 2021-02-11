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Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету

Крылатая ракета Babur-1A способна с высокой точностью поражать цели на суше и на море, говорится в заявлении ВС страны

ИСЛАМАБАД, 11 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Пакистана испытали крылатую ракету Babur-1A. Об этом сообщила в четверг армейская пресс-служба.

"Пакистан сегодня провел успешный учебный пуск крылатой ракеты Babur-1A с дальностью 450 км. Крылатая ракета Babur-1A способна с высокой точностью поражать цели на суше и на море", - говорится в заявлении.

Запуск был осуществлен с наземной мобильной пусковой установки.

"Президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан поздравили военных с успешным проведением испытаний", - отмечается в тексте.

Ракета Babur-1A способна нести боеголовки ядерного и обычного типов.

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