США не намерены пересматривать санкции против России, введенные из-за Украины

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. Новая администрация США не собирается отменять санкции в отношении России, введенные из-за событий на Украине. Об этом заявил в четверг политкоординатор постоянной миссии США при ООН Родни Хантер на заседании Совета Безопасности ООН, приуроченном к шестой годовщине подписания минских договоренностей.

"Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. В результате санкции США в отношении России за действия на Украине останутся в силе до тех пор, пока Москва не пересмотрит свой курс", - сказал он.

Хантер также вновь обвинил РФ в том, что ее вооруженные силы якобы присутствуют на Украине, хотя не привел каких-либо доказательств. "США намерены и впредь поддерживать украинских партнеров в их усилиях по восстановлению территориальной целостности страны", - добавил он.

Политическая часть Комплекса мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), подписанного участниками контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.