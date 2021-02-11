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Киев рассчитывает на скорейшее подписание с ЕС соглашения о совместном авиапространстве

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также отметил, что пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС уже начался, он продлится до конца 2021 года

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Украина рассчитывает в скором времени подписать соглашение с Европейским союзом о совместном авиационном пространстве. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Украина в Брюсселе.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится подписание соглашения о совместном авиационном пространстве, которое Украины ждала много лет. Мы действительно очень ждем подписания этого соглашения", - сказал он.

Ассоциация Украины с ЕС

Пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС уже начался, он продлится до конца 2021 года, заявил Шмыгаль.

"Пересмотр соглашения начался буквально в эти дни. Он уже стартовал. Сейчас начнется кропотливая техническая работа над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы уже неоднократно менялись", - сказал он. По словам Шмыгаля, "эта работа продолжится в этом году".

Глава украинского правительства также добавил, что уже согласовал с ЕС "практические шаги по запуску всеобъемлющего пересмотра достижения целей соглашения об ассоциации с ЕС и по началу диалога по обновлению зоны свободной торговли с ЕС".

Теги
УкраинаШмыгаль, Денис Анатольевич
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