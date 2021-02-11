AP: Минюст США отказался от сделки с обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Бывший американский полицейский Дерек Шовин был готов пойти на сделку со следствием и признать вину в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) в мае 2020 года, но Минюст США не согласился на это. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press .

По словам его источников, Шовин выражал готовность к соответствующим договоренностям в прошлом году. Они предполагали, что федеральные власти не смогли бы предъявить новые обвинения Шовину. Сделка рассматривалась в качестве одной из мер с целью уменьшить масштабы протестов в стране, которые начались после смерти Флойда.

Против данных договоренностей выступил Уильям Барр, который в то время являлся министром юстиции и генеральным прокурором США. Он посчитал, что расследование по данному делу находилось тогда на слишком ранней стадии.