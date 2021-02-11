США ввели санкции против десяти физических и трех юридических лиц из-за ситуации в Мьянме

ТАСС, 11 февраля. Министерство финансов США ввело односторонние санкции в отношении десяти физических и трех юридических лиц Мьянмы из-за ситуации в этой стране. Такая информация появилась в распространенном в четверг сообщении ведомственного Управления по контролю за иностранными активами.

Среди лиц, против которых были введены ограничения, первый вице-президент Мьин Све и министр обороны Сейн Вин, занимавшие эти должности в свергнутом правительстве. Попадание в санкционный список Минфина означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

"Мы также готовы принять дополнительные меры, если военные Бирмы (Мьянмы - прим. ТАСС) не изменят курс. Если будет больше насилия против мирных протестующих, бирманские военные обнаружат, что сегодняшние санкции - только первые", - приводит слова министра финансов США Джанет Йеллен пресс-служба возглавляемого ей ведомства.

Попадание в санкционный список Минфина означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.