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Политический кризис в Мьянме
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США ввели санкции против десяти физических и трех юридических лиц из-за ситуации в Мьянме

Среди них первый вице-президент Мьин Све и министр обороны Сейн Вин, занимавшие эти должности в свергнутом правительстве
Министерство финансов США EPA/MATTHEW CAVANAUGH
Описание
Министерство финансов США
© EPA/MATTHEW CAVANAUGH

ТАСС, 11 февраля. Министерство финансов США ввело односторонние санкции в отношении десяти физических и трех юридических лиц Мьянмы из-за ситуации в этой стране. Такая информация появилась в распространенном в четверг сообщении ведомственного Управления по контролю за иностранными активами.

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Среди лиц, против которых были введены ограничения, первый вице-президент Мьин Све и министр обороны Сейн Вин, занимавшие эти должности в свергнутом правительстве. Попадание в санкционный список Минфина означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

"Мы также готовы принять дополнительные меры, если военные Бирмы (Мьянмы - прим. ТАСС) не изменят курс. Если будет больше насилия против мирных протестующих, бирманские военные обнаружат, что сегодняшние санкции - только первые", - приводит слова министра финансов США Джанет Йеллен пресс-служба возглавляемого ей ведомства.

Попадание в санкционный список Минфина означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

Теги
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