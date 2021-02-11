Боррель: нормализации отношений между РФ и ЕС не будет, пока не будет реализован "Минск-2"

БРЮССЕЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Отношения между Евросоюзом и Россией не нормализуются, пока не будут выполнены минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Украина в Брюсселе.

"Пока не будет реализации минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет", - сказал он.

По словам Борреля, он обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе визита в Москву 5 февраля. "Во время встречи с министром Лавровым было понятно, что мы защищаем суверенитет и территориальную целостность Украины и призываем к реализации минских соглашений, что является четким условием в отношениях между ЕС и Россией", - отметил глава дипломатии ЕС.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7& и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.