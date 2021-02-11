Байден выступит на виртуальном мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выступит 19 февраля с речью на тему трансатлантического сотрудничества на виртуальном мероприятии, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

"Президент выступит на тему важности трансатлантических связей и необходимости для Соединенных Штатов и Европы вместе заниматься глобальными вызовами на виртуальном мероприятии, которое организует Мюнхенская конференция по безопасности 19 февраля", - сказала она.