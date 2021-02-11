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Байден выступит на виртуальном мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности

Его речь будет посвящена важности трансатлантических связей и необходимости для США и Европы вместе заниматься глобальными вызовами, указала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выступит 19 февраля с речью на тему трансатлантического сотрудничества на виртуальном мероприятии, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

"Президент выступит на тему важности трансатлантических связей и необходимости для Соединенных Штатов и Европы вместе заниматься глобальными вызовами на виртуальном мероприятии, которое организует Мюнхенская конференция по безопасности 19 февраля", - сказала она.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Псаки, Джен
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