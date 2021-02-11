Глава миссии ОБСЕ заявил, что наблюдатели не видели российских военных в Донбассе

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии на Украине не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе, о котором утверждают представители западных стран. Об этом заявил в четверг председатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшар Халит Чевик, выступая на проходящем по российской инициативе заседании Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания минских соглашений.

"Был задан вопрос о российском присутствии в Донбассе. Я знаю, что на этот счет заявлял господин Эртугрул Апакан (предыдущий глава СММ ОБСЕ - прим. ТАСС). Во время моей работы в качестве руководителя миссии не было ни одного случае сообщений от наблюдателей о российских солдатах, - сказал он, выступая с комментариями к заявлениям участников заседания. - Во время этого периода мы вели наблюдение на всех территориях, где это было возможно".

На заседании Совета Безопасности с утверждением о том, что российские военные якобы присутствуют в Донбассе, выступили представители США, Германии, Великобритании. Челик занимает пост главы СММ ОБСЕ с 1 июня 2019 года.