БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Мюнхенская конференция по безопасности - 2021 пройдет в онлайн-формате 19 февраля; свое участие подтвердил президент США Джо Байден. Об этом сообщил в четверг агентству DPA руководитель авторитетного форума Вольфганг Ишингер.

"Если американский президент принимает решение свою первую речь перед европейской публикой произнести в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, то это означает, что у него высокие ожидания по отношению к Германии в том, что касается трансатлантических отношений", - считает Ишингер.

Изначально конференция должна была пройти в период с 19 по 21 февраля, однако впоследствии была перенесена на неопределенный срок. Теперь принято решение организовать ее в виртуальном формате, форум продлится всего несколько часов. Среди выступающих заявлены, помимо Байдена, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, бывший госсекретарь США Джон Керри. Пока неясно, примет ли участие в конференции канцлер Ангела Меркель. Ишингер заявил, что пока не отказался от планов организовать форум в этом году в очном формате, если это позволит сделать ситуация с пандемией.