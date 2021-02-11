В Турции заявили, что не откажутся от С-400, несмотря на позицию США

АНКАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Турция не намерена отказываться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Решение по С-400 не было принято в одночасье, мы рассказали об этом нашим американским коллегам. Наше соглашение по С-400 было подписано примерно за четыре месяца до CAATSA. С юридической точки зрения заявления [США] непоследовательны. Американская сторона сообщила, что пока не будет вести никаких переговоров по этому вопросу", - подчеркнул представитель Эрдогана в интервью телеканалу TRT.

По данным агентства Reuters, Калын также заявил, что Анкара не откажется от российских С-400.

Между тем Калын отметил, что "Россия является важным игроком", в связи с чем для Анкары важно, какие отношения Турция выстроит с ней.

Кроме того, представитель Эрдогана не исключил, что в ближайшие недели состоятся переговоры президентов Турции и США Тайипа Эрдогана и Джо Байдена.

Соединенные Штаты не прекращают требовать отказа Турции от приобретенных ранее российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, невзирая на новые инициативы Анкары в этой области, призванные урегулировать противоречия между нею и Вашингтоном.

Приобретение С-400

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозил Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешил делать эти шаги, поскольку опасался дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.