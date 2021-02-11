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Протесты сторонников Трампа в США

CNN: сенаторы США не исключают, что процесс по импичменту Трампа завершится к концу недели

Ожидается, что защита потратит на изложение своей позиции меньше 16 отведенных на это часов

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Американские сенаторы полагают, что финальное голосование по вопросу импичмента бывшего главы государства Дональда Трампа может состояться в верхней палате Конгресса США уже в эти выходные. Об этом сообщает в четверг телекомпания CNN.

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Процесс импичмента в отношении Трампа идет в Сенате уже третий день. Согласно принятой ранее законодателями резолюции по формату самой процедуры, в целом у каждой из сторон на изложение своей позиции имеется по 16 часов - не более восьми в день. Во время заседания в среду обвинители уже начали приводить свои доводы, в четверг они продолжили это делать. После слово будет дано стороне защиты. Сенаторам будет предоставлено в общей сложности четыре часа, чтобы задать вопросы юристам и обвинителям. Кроме того, еще предстоит принять решение относительно вызова свидетелей. На заключительные заявления обеим сторонам отведено в общей сложности четыре часа.

Как информирует CNN, сенатор Рой Блант (республиканец от штата Миссури) ранее на вопрос журналистов о том, когда закончится разбирательство в рамках импичмента в Сенате ответил: "Суббота выглядит все лучше". В свою очередь сенатор Дебби Стабенау (демократка от штата Мичиган), по сведениям телекомпании, заявила, что, по ее мнению, процесс может завершиться вечером в субботу или днем в воскресенье. Она также отметила, что не видит необходимости в вызове свидетелей.

Обвинители, как ожидается, закончат приводить свои доводы в четверг, а в пятницу наступит очередь стороны защиты. При этом, как сообщает со ссылкой на источники CNN, сторона защиты, вероятно, потратит на изложение своей позиции меньше 16 отведенных на это часов.

Теги
СШАТрамп, ДональдПротесты сторонников Трампа в США
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