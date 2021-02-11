CNN: сенаторы США не исключают, что процесс по импичменту Трампа завершится к концу недели

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Американские сенаторы полагают, что финальное голосование по вопросу импичмента бывшего главы государства Дональда Трампа может состояться в верхней палате Конгресса США уже в эти выходные. Об этом сообщает в четверг телекомпания CNN .

Процесс импичмента в отношении Трампа идет в Сенате уже третий день. Согласно принятой ранее законодателями резолюции по формату самой процедуры, в целом у каждой из сторон на изложение своей позиции имеется по 16 часов - не более восьми в день. Во время заседания в среду обвинители уже начали приводить свои доводы, в четверг они продолжили это делать. После слово будет дано стороне защиты. Сенаторам будет предоставлено в общей сложности четыре часа, чтобы задать вопросы юристам и обвинителям. Кроме того, еще предстоит принять решение относительно вызова свидетелей. На заключительные заявления обеим сторонам отведено в общей сложности четыре часа.

Как информирует CNN, сенатор Рой Блант (республиканец от штата Миссури) ранее на вопрос журналистов о том, когда закончится разбирательство в рамках импичмента в Сенате ответил: "Суббота выглядит все лучше". В свою очередь сенатор Дебби Стабенау (демократка от штата Мичиган), по сведениям телекомпании, заявила, что, по ее мнению, процесс может завершиться вечером в субботу или днем в воскресенье. Она также отметила, что не видит необходимости в вызове свидетелей.

Обвинители, как ожидается, закончат приводить свои доводы в четверг, а в пятницу наступит очередь стороны защиты. При этом, как сообщает со ссылкой на источники CNN, сторона защиты, вероятно, потратит на изложение своей позиции меньше 16 отведенных на это часов.