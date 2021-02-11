Белый дом прокомментировал содержание двухчасовой беседы Байдена и Си Цзиньпина

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что Вашингтон и Пекин находятся в состоянии конкуренции на мировой арене, и трезво оценивает масштабы вызовов со стороны Китая. С таким заявлением выступила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя содержание состоявшегося накануне телефонного разговора Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Точка зрения президента заключается в том, что мы [Соединенные Штаты] находимся в состоянии конкуренции с Китаем. И он трезво оценивает глубину этого вызова", - подчеркнула официальный представитель американского лидера.

"Разговор, который у него [Байдена] состоялся с президентом (председателем - прим. ТАСС) Си [Цзиньпином], был, безусловно, отражением этого. И были затронуты вопросы, отражающие наш [американцев] подход, в том числе эмоциональное заявление о ценностях Соединенных Штатов и в защиту этих ценностей. Это его [Байдена] мнение, и оно отражено в политике нашей [американской] администрации", - отметила Псаки.

Кроме того, отвечая на вопросы об итогах работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китае, она сообщила, что Вашингтон настаивает на предоставлении Пекином дополнительных сведений об обстоятельствах начала распространения коронавируса. "<...> Мы [власти США] с нетерпением ждем данных о расследовании [ВОЗ] и их изучения. Но, разумеется, была обеспокоенность по поводу отсутствия транспарентности. И нам необходимо больше информации, чтобы гарантировать, что это [масштабное распространение какого-то заболевания] не повторится вновь", - сказала Псаки.