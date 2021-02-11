Верховный суд Украины 15 марта рассмотрит иск в отношении санкций против трех телеканалов

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Кассационный административный (КАС) суд Верховного суда Украины открыл производство по одному из исков по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о применении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

"Кассационный суд в составе Верховного cуда вынес определение об открытии производства по делу по иску гражданина, который оспаривает указ президента Украины (относительно введения санкций - прим. ТАСС)", - сообщил в четверг суд в Facebook.

КАС назначил дело к рассмотрению на 15 марта.

"Суд установил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK и другие, перечисленные в приложениях к спорному решению, поскольку его доступ к ним заблокирован. Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением его прав, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. С учетом положений ч. 2 ст. 266 и ч. 5 ст. 262 КАС Украины суд пришел к выводу о необходимости проверки нарушения указанных прав истца на судебном заседании", - говорится в определении КАС.

По данным украинских СМИ, иск подал харьковский юрист, член "Чугуевской правозащитной группы" Роман Лихачев. Это третий иск, поданный в Верховный суд в связи с введением санкций в отношении трех телеканалов. Ранее Верховный суд определился с двумя исками граждан, которые оспаривают указ президента, в рассмотрении одного было отказано, по второму дано время на устранение недочетов.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу - депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. После этого радикалы начали требовать закрыть еще два телеканала - "Наш" и "Интер" - и периодически блокируют офисы этих каналов.