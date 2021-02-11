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Политический кризис в Мьянме

Глава МИД Германии призвал военных в Мьянме не осложнять мирное разрешение кризиса

Мьянманские военные должны отказаться от насилия, освободить задержанных политиков и незамедлительно начать диалог, отмечается в заявлении Хайко Мааса

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Мьянманские военные должны отказаться от насилия, освободить задержанных политиков и незамедлительно начать диалог для мирного разрешения кризиса в стране. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

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"Крайне удручает то, что армия не страшится применять силу по отношению к мирным демонстрантам. Я призываю военных отказаться от насилия и незамедлительно начать диалог, который позволит Мьянме продолжить процесс демократизации", - отметил Маас. "Необходимо освободить всех задержанных и позволить демократически легитимным, конституционным институтам продолжать свою работу", - добавил он.

Глава МИД ФРГ считает, что от военных зависит, "продолжит ли Мьянма путь интеграции в региональное и международное сообщество, или снова будет вынуждена оказаться в изоляции". "Вместе с партнерами Германия обсуждает варианты действий и возможные последующие шаги. Мьянманская армия должна отказаться от всего, что осложнит поиск мирного разрешения кризиса", - предупредил Маас.

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ГерманияМьянмаМаас, ХайкоПолитический кризис в Мьянме
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