{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

SZ: Германия намерена принять до 50 белорусских оппозиционеров и членов их семей

Власти ФРГ также упростили правила получения виз для представителей оппозиции Белоруссии

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Германия намерена принять в ближайшее время до 50 "преследуемых" белорусских оппозиционеров с членами их семей. Об этом сообщила в четверг газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на ответ МВД ФРГ на соответствующий запрос депутата Бундестага от фракции "Союз-90"/"зеленые" Мануэля Саррацина.

На эту тему
Как развивался политический кризис в Белоруссии

Во внутриполитическом ведомстве отметили, что договорились с МИД ФРГ о приеме "до 50 политически преследуемых лиц" и членов их семей. В то же время там уточнили, что это не означает, что установлена максимальная численность граждан Белоруссии, которых может разместить Германия. Будет осуществляться проверка каждого отдельного случая, указали в МВД.

Ранее власти Германии упростили правила получения виз для представителей оппозиции Белоруссии. По информации Süddeutsche Zeitung, облегчение визового режима в первую очередь касается "жертв пыток", "преследуемых лиц и их ближайших родственников". Меры являются частью программы властей ФРГ по поддержке гражданского общества Белоруссии.

Теги
БелоруссияГерманияКризис в Белоруссии
Протесты сторонников Трампа в США
Демократы заявили, что штурмовавшие Капитолий верили в свою безнаказанность
Нападение было осуществлено для Дональда Трампа и по его указанию, отметила обвинитель от Палаты представителей Дайана Дегетт на проходящем процессе импичмента в отношении экс-президента США
Читать полностью