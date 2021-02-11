Евротройка осудила атаку на аэропорт саудовского города Абха

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Европейская "тройка" (Германия, Великобритания и Франция) осуждают атаку сторонников мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) на международный аэропорт города Абха в Саудовской Аравии и подтверждают свою приверженность скорейшему урегулированию конфликта в Йемене. Об этом говорится в совместном заявлении МИД трех стран, которое в четверг распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Евротройка решительно осуждает совершенную 10 февраля атаку на международный аэропорт Абха на юге Саудовской Аравии, о причастности к которой заявили хуситы", - отметили в МИД Германии, Великобритании и Франции. "Продолжающиеся нападения такого рода, в том числе такие, которые в нарушение международного права направлены против гражданских целей, свидетельствуют о серьезности угрозы, которую представляет собой для стабильности в регионе распространение дронов", - говорится в заявлении.

"Мы по-прежнему твердо поддерживаем безопасность и территориальную целостность Саудовской Аравии и подтверждаем нашу приверженность скорейшему урегулированию конфликта в Йемене, что принесет в регион столь необходимую стабильность", - подчеркнули МИД трех стран.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн. Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура.