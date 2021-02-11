Суд в США отказался отложить выдачу Японии двух подозреваемых в организации побега Гона

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд первого округа США отказался отложить экстрадицию в Японию двух американцев, которых подозревают в том, что они помогли организовать побег из этой страны бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом свидетельствует постановление, поступившее в четверг в электронную базу суда.

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Речь идет о Питере Тейлоре и его отце Майке Тейлоре. В 2020 году Госдепартамент США поддержал их экстрадицию в Японию. Адвокаты американцев пытались через суд добиться отмены этого решения. Юристы настаивали на том, что их клиенты могут быть подвергнуты в Японии пыткам и несправедливому обращению. В конце января окружной суд в штате Массачусетс отклонил соответствующее прошение.

Адвокаты американцев заявили, что намерены оспорить данное решение в апелляционном суде. Они опросили приостановить процесс экстрадиции до завершения разбирательства. Апелляционный суд в четверг им в этом отказал.

Как следует из постановления, адвокаты "не смогли продемонстрировать необходимость приостановки" выполнения прежнего решения суда. Они также не смогли убедить суд в том, что их апелляция имеет шансы на успех, констатируется в документе.

Адвокаты американцев отмечали, что их могут экстрадировать в Японию уже на этой неделе.