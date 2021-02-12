Конституционный комитет Ливии завершил работу в Хургаде без прорывных решений

КАИР, 12 февраля. /ТАСС/. Ливийский конституционный комитет, в задачу которого входит разработка нового основного закона страны и определение порядка проведения референдума по конституции, завершил в четверг работу в египетской Хургаде без объявления каких-либо прорывных решений.

Как сообщил информационный портал Al-Masry Al-Youm, делегации от Палаты представителей (избранного постоянного парламента на востоке страны) и Высшего государственного совета (ВГС, выполняет консультативные функции) при участии главы Высшей национальной избирательной комиссии страны Имада ас-Саиха в течение трех дней работали над внесением поправок в проект конституции и выработкой дорожной карты переходного периода, который должен завершиться 24 декабря этого года проведением парламентских и президентских выборов.

Еще в первый день консультаций ас-Саих объявил о готовности провести общенациональный референдум по конституции. Ожидалось, что дата плебисцита будет объявлена по итогам хургадинской встречи, но этого не произошло. По информации телеканала Al Arabiya, делегации представили свои предложения по проекту конституции и поправкам к ней, а также озвучили различные рекомендации относительно того, как именно должны проходить выборы и как устранить существующие на пути установления законности в стране препятствия. Ожидается еще как минимум одна встреча конституционного комитета в Египте под эгидой ООН.

Еще в конце 2018 года была подготовлена законодательная база для проведения плебисцита по проекту основного закона, когда парламент утвердил закон о референдуме по постоянной конституции. Только после принятия конституции возможно проведение уже запланированных на конец этого года выборов. Первоначально референдум был намечен на начало 2019 года, но ситуация в стране, когда в апреле того года командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар развернул наступление на Триполи, сделала невозможным голосование. На второй план ушли и выборы в стране. Планы провести референдум в феврале 2020 года также не удалось реализовать.

5 февраля на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии Абдель Хамид Дбейба был избран главой правительства Ливии, Мухаммед аль-Манфи вместе с Мусой аль-Куни и Абдаллой аль-Ляфи вошли в Президентский совет. Главной задачей переходных органов станет подготовка и проведение общенациональных выборов в Ливии, но до этого времени должна быть принята конституция.