Сторона обвинения закончила приводить свои доводы на процессе импичмента Трампа в Сенате

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Сторона обвинения в четверг закончила приводить свои доводы в рамках проходящего в Сенате Конгресса США процесса импичмента в отношении бывшего президента Дональда Трампа. Трансляцию заседания вели американские телеканалы.

Согласно принятой ранее законодателями резолюции по формату самой процедуры, в целом у каждой из сторон на изложение своей позиции имеется по 16 часов - не более восьми в день. Обвинители начали приводить свои доводы в среду. В пятницу ожидается выступление стороны защиты.

"Я горд, что наши обвинители были так дисциплинированы и сосредоточены. Я думаю, что мы заканчиваем где-то на пять - шесть часов раньше времени, которое вы нам предоставили", - заявил конгрессмен-демократ Джейми Раскин, возглавляющий команду обвинителей.