В США задержаны пятеро участников ультраправого движения в связи с протестами у Капитолия

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Американские власти задержали пятерых участников ультраправого движения Proud Boys по делу об участии в беспорядках у здания Капитолия в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщается в четверг на сайте Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

Речь идет о трех жителях штата Миссури, которые были задержаны утром в четверг неподалеку от города Канзас-сити, и двух выходцах из Аризоны, которые также были задержаны в четверг. Им инкриминируется участие в массовом сговоре в связи с беспорядками 6 января.

Телекомпания CNN подчеркивает, что к настоящему моменту это наиболее масштабное задержание участников Proud Boys. По ее информации, личности пятерых задержанных удалось установить в результате изучения записей с камер видеонаблюдения и публикаций в социальных сетях. Ранее, как указывает CNN, американские власти задержали по аналогичным обвинениям не менее десяти человек.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к Капитолию, после того как Трамп обратился к собравшимся на митинг у Белого дома.