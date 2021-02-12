Байден заявил, что около 300 млн американцев сделают прививку от коронавируса к концу июля

"Сейчас мы на пути к тому, чтобы у нас было достаточно запасов [вакцины] для 300 млн американцев к концу июля. Возможно, это не звучит как необходимый нам скорейший прогресс, но давайте поясним: когда я вступил в должность [президента США], <...> у этой страны не было плана [борьбы с пандемией]", - отметил американский лидер. Он также заявил, что его администрация подписала контракты на закупку по 100 млн доз вакцины у американских производителей Pfizer и Moderna. "Сейчас мы закупили достаточно вакцины, чтобы привить всех американцев, теперь мы работаем над тем, чтобы люди получили эти вакцины", - добавил глава государства. Таким образом, речь идет о 600 млн доз для жителей к концу июля, так как вакцинация американскими препаратами проводится в два этапа. Согласно данным за 2019 год, в США проживает 328,2 млн человек.

Во время своего выступления Байден не снимал защитную маску. Ношение маски он назвал "патриотической ответственностью". "Январь 2021 года стал месяцем с наибольшим числом летальных исходов [в результате заражения коронавирусом]", - добавил он, призвав американцев соблюдать рекомендации врачей. Руководитель вашингтонской администрации подчеркнул, что ношение маски "в течение года может спасти значительное число жизней".

Байден в очередной раз подверг критике политику по борьбе с пандемией своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. "Мой предшественник, откровенно говоря, не выполнил свою работу по подготовке к огромной проблеме вакцинации сотен миллионов американцев", - отметил нынешний глава государства. Он добавил, что "программа вакцинации оказалась в худшем состоянии", чем ожидала его команда до инаугурации.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 27,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 474,5 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.