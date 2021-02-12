NYT: в США скрывали сведения о тяжести болезни Трампа после заражения коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Американские власти в октябре 2020 года не стали раскрывать информацию о том, как тяжело протекало вызываемое новым коронавирусом заболевание у Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом США, специалисты опасались, что его придется подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила в четверг газета The New York Times .

По словам ее источников, состояние Трампа было хуже, "чем признавали публично". Уровень кислорода в его крови был понижен, были зафиксированы признаки "инфильтрации легких".

По сведениям издания, медики были "чрезвычайно обеспокоены". Некоторые специалисты полагали, что Трампа следует подключить к аппарату ИВЛ до его прибытия в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Источники уточнили, что Трамп сначала не желал ехать в указанный центр, но потом уступил. Это якобы произошло после того, как помощники заострили внимание на том, что в случае дальнейшего ухудшения состояния сотрудникам Секретной службы США придется нести его. Окружение Трампа пыталось "приуменьшить серьезность ситуации", хотя он был тяжело болен, утверждается в материале.

Трамп в ночь на 2 октября 2020 года сообщил в Twitter, что у него и его супруги выявлен коронавирус. Позже в тот же день он прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида. 5 октября республиканец покинул медучреждение и вернулся в Белый дом. Лечащий врач Трампа позже сообщил, что результаты тестов республиканца на новый коронавирус были отрицательными.