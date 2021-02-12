Власти США просят суд приостановить рассмотрение дела об ограничениях TikTok

"Правительство просит, чтобы апелляции были приостановлены, - отмечается в тексте. - <...> Министерство торговли проводит оценку обоснования [ранее введенных] запретов [для соцсети]".

Как заявила в среду на брифинге пресс-секретарь президента Джо Байдена Джен Псаки, Белый дом не предпринимал каких-либо новых "упреждающих шагов" в ситуации с продажей американского сегмента социальной сети, обзор продолжается. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что продажа принадлежащей китайской ByteDance TikTok компаниям Oracle и Walmart отложена на неопределенный срок. Как утверждало издание, это связано с тем, что президент США в настоящее время пересматривает шаги своего предшественника Дональда Трампа, направленные на борьбу с возможными рисками, исходящими от китайских технологических компаний.

14 августа 2020 года Трамп подписал исполнительный указ, предписывающий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории Соединенных Штатов. В документе говорилось, что в течение 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления на 30 дней) Комитет по иностранным инвестициям США должен был обязать ByteDance и ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в стране. Опасения прежней администрации США в отношении TikTok были связаны с утверждениями, что руководство компании занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

19 сентября 2020 года Трамп заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Позже он уточнил, что дал лишь "предварительное согласие" на эту сделку.